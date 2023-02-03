اتحاد الشغل: نرفض سياسات استهدافنا من أعلى رأس السلطة ومُجنّدون للتّصدّي لذلك

أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل خلال اجتماعها اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 ، رفضها سياسات استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة المحاكم أو من خلال استصدار المناشير السالبة لحقّ التفاوض وللحوار الاجتماعي أو عبر أوامر التسخير غير القانونيّة أو من خلال استهداف القطاعات أو بضرب مصداقية الاتحاد بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات.

واعتبرت الهيئة أن ذلك يعكس تشنّج السلطة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشّغل بسبب مواقفه الرافضة لإملاءات صندوق النقد الدولي الداعية لرفع الدعم وبيع المؤسّسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الأجور ومزيد إغراق البلاد في التداين، وبسبب توجّه الاتحاد مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ.

وشدد الاتحاد على رفضه لهذا الاستهداف وتجنّده للتصدّي له بكلّ الأشكال السلمية، مذكرا كلّ الدوائر بتاريخ المنظّمة وبنضالها وبصمودها ضدّ كلّ المناورات وبأنّ محاولات الإرباك والتشكيك لن تزيده إلاّ ثباتا على مبادئه وتمسّكا بمواقفه ونضالا في صفوف الشعب ضدّ الاستبداد ورهن البلاد، وفق نص البيان.