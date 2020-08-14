اتحاد الشغل يتبرع بـ200 ألف دينار للهياكل الصحية بالحامة والقيروان

قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الجمعة 14 أوت 2020، تقديم الدعم للهياكل الصحية بالحامة والقيروان وذلك بمساهمة مالية بـ 100 ألف دينار لكل هيكل منهما لمجابهة فيروس كورونا.
يُشار إلى أن العدد الجملي للاصابات بكورونا بلغ منذ تاريخ 31 جويلية 52 اصابة (4 وافدة و48 محلية) ، فيما ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ انطلاق الموجة الثانية للفيروس بولاية قابس إلى 109 إصابة منها حالة وفاة.
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