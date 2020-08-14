اتحاد الشغل يتبرع بـ200 ألف دينار للهياكل الصحية بالحامة والقيروان

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الطبوبي: اتحاد الشغل سيتبرّع بـ200 ألف دينار لدعم إصلاح التربية أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي" في حوار له على قناة الحو ...

اتفاق مبدئي بين اتحاد الشغل والحكومــة بخصوص عمال الحضائر اتفق الاتحاد العام التونسي للشغل،مبدئيا مع الحكومــة بخصوص تمكين عمال الحضائر ما بعد الثو ...

اتحاد الشغل يجتمع الثلاثاء للنظر في مفاوضات القطاع الخاص أكد "نور الدين الطبوبي" نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت ، في تصريح ...

عقب التفجير الارهابي: اتحاد الشغل يؤجل كافة الاضرابات المبرمجة قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الثلاثاء، على إثر التفجير ...