اتحاد الشغل يدعو إلى استئناف العمل بالمطارات بدايةً من الـ11 ليلاً

اخر تحديث : 16/06/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

المطارات التونسية

دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 16 جوان 2022، كافة أعوان الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات إلى استئناف العمل بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا من اليوم 16 جوان عوضا عن منتصف الليل .

ووفقا للبلاغ صادر عن اتحاد الشغل، فإن القرار يأتي حرصا على تسهيل الرحلات من والى تونس ومراعاة لمصلحة المسافرين.


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