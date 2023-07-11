اتحاد الشغل يعلن دعمه المطلق للهيئة الإدارية للتعليم الأساسي

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، عن « دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة » ، مدينا سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق.

وحمل المكتب التنفيذي « السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية ويسجّل عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع » .

واستنكر الاتحاد « حملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية وأعلن رفضه ما تروّجه الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلا بتسييس المطالب الاجتماعية ويعتبر نضالات التعليم الأساسي نابعة من إرادة المدرّسات والمدرّسين وأنّ هذه الاتهامات لا تعدو إلاّ أن تكون تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدا على فشل معالجتها » .

وقال المكتب التنفيذي إنه يُقدم مطلق الدعم إلى الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن كرامة المربّي وتمسّكا بحقوق المدرّسين وصونا للمدرسة العمومية.

وجدد اتحاد الشغل مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.

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