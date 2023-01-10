اتحاد الشغل يُطالب الكنام بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات العلاج

طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له نُشر اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، الصندوق الوطني للتأمين على المرض وسلطة الإشراف بإعطاء التعليمات للتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.

وأوضح قسم الحماية الاجتماعية في البيان نفسه الممضى من طرف الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل عثمان الجلولي، أن العديد من المضمونين الاجتماعيين قد تفاجؤوا منذ اليوم الأول من هذه السنة برفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها.

ولفت البلاغ الى أن هذه التجاوزات تعد شكلا من أشكال الابتزاز وتهديدا لحياة المضمونين الاجتماعيين خاصة مع تزامنها مع تدهور مقدرتهم الشرائية وفقدان العديد من الأدوية حسب تقديره.

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