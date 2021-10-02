اتحاد الشغل يُعدّ ورقتَي عمل حول القانون الانتخابي والنظام السياسي

أشرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم السبت، على يوم دراسي حول إعداد تصورات ومقترحات حول القانون الانتخابي والنظام السياسي بحضور عدد من الأساتذة والخبراء وهم محمد صالح بن عيسى وشفيق صرصار و غازي الجريبي و نائلة شعبان وسليم اللغماني و محمد القاسمي و سامي بن سلامة و عبد الستار السحباني وحميدة بن عزيزة و بكار غريب و عبد السلام النصيري و مصطفى اللطيف ومنتصر وردي وزكي الرحموني و عبد الواحد المكني و عبد الرحمان اللاحقة مع حضور حفيظ حفيظ وسامي الطاهري و سمير الشفي وأنور بن قدور و منعم عميرة أعضاء المكتب التنفيذي .

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة وضع ما بعد 25 جويلية وتعميق رؤية الاتحاد للمرحلة القادمة متعلق بما يجب ان يفتح من مناقشات سياسية ومجتمعية حول مشاريع مراجعات القانون الانتخابي و النظام السياسي وقانون الاحزاب والجمعيات

وتداول الخبراء والأساتذة النقاش وأوضحوا قراءتهم للواقع الحالي وقدموا رؤيتهم ومقترحات وتصورات ورؤى قانونية و مجتمعية واقتصادية وسياسية، وفق ما نشرته جريدة الشعب.

وكشف المصدر ذاته، أن اليوم التشاوري سيكون متوجا بإعداد ورقتي عمل حول القانون الانتخابي والنظام السياسي استعدادا للمرحلة القادمة.

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