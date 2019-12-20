اتحاد الشغل يُقرّر الإضراب العام في قطاع النفط



أكد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، مساندته للاحتجاجات السلمية لشباب الجهة السلمية والمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل والاستفادة من ثرواتها في خلق مواطن شغل وبعث الاستثمارات.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم تنفيذ إضراب عام في قطاع النفط بكافة الشركات البترولية مع وقف الإنتاج في شهر جانفي القادم وذلك لإجبارها على احترام تعهدها بتشغيل أبناء الجهة كما ينص على ذلك اتفاق الكامور، متهما الحكومة باعتماد سياسة المماطلة والتسويف تجاه هذا الاتفاق والتنقل من تعهداتها والتخلي عن التزاماتها.

وعبّر الاتحاد عن تمسكه بإحداث آليات تصرف في صندوق التنمية 80 مليارا بعيدا عن صناديق الاستثمار والتنمية والبنوك التي تسببت في نفور الشباب من الانتصاب للحساب الخاص بسبب صعوبة الاجراءات الإدارية و طول مدة الانتظار.

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