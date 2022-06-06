اتحاد القضاة الإداريين يدعو مجلسي القضاء والقضاء الإداري لتحمل مسؤولياتهما

اخر تحديث : 06/06/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

اتحاد القضاة الإداريين

دعا اتحاد القضاة الإداريين في بيان اليوم الاثنين، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومجلس القضاء الإداري المؤقت، إلى تحمّل مسؤولياتهما والإفصاح عن موقف واضح بشأن ما وصفه بـ « الاعتداء الصارخ على صلاحياتهما وانتهاك مبادئ استقلالية القضاء والحقوق المكفولة قانونا للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء التعسفية ».
وقرّرت الجلسة العامة لاتحاد القضاة الإداريين، تبنّي جميع القرارات المنبثقة عن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين والذي كان قرّر تعليق العمل بداية من اليوم الإثنين (6 جوان 2022)، في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية، لمدة أسبوع كامل قابلة للتجديد.
كما قررت الجلسة العامة، مواصلة التنسيق مع بقية الهياكل الممثلة للقضاة، وتفويض المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيسته، « لاتخاذ القرارات المستوجبة حسب تطور الأوضاع ».


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق