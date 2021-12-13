اتحاد القضاة الإداريين يُهدد بخوض كافة الأشكال النضالية للوقوف ضد التدخل في القضاء

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين في بيان له نشره اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، على أن المجلس الأعلى للقضاء يظل مكسبا دستوريا لا يجوز المساس به تحت أي مسمى، داعيا رئيس الجمهورية إلى عدم المساس بالمكتسبات الدستورية المضمنة بباب السلطة القضائية.

وشدّد اتحاد القضاة الإداريين على أن تعديل القانون المتعلق به يجب أن يتم بصفة تشاركية، مُنددا بما اعتبره حملات التشهير الممنهجة التي طالت بعض القضاة خاصة بسبب آرائهم، مؤكدا رفضه ممارسة أي ضغوطات على القضاة أو ترهيبهم بأي شكل من الأشكال.

واستنكر الاتحاد غياب خطة واضحة وشاملة لإصلاح القضاء من السلطة السياسية واختزال مفهوم الإصلاح في عبارة « التطهير »، وفق نص البلاغ، مؤكدا أن الاستثمار في القضاء هو السبيل الوحيد لبناء ديمقراطية حقيقية، مطالبا بإصلاح عاجل وضروري للمنظومة القضائية طبق الضوابط الدستورية وبعيدا عن التجاذبات السياسية.

وأكد اتحاد القضاة الإداريين استعداده لخوض لكافة الأشكال النضالية للوقوف ضد كل تدخل في القضاء.

كلمات البحث :اتحاد القضاة الإداريين;الأشكال النضالية;قضاء