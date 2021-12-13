اتحاد علماء المسلمين يدعو سعيّد لحمايته من «اعتداءات موسي وحزبها»

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في بيان له، السلط المعنية إلى تطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة بحمايته من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأكدت الجمعية أن « موسي وحزبها كانوا قد اعتصموا أكثر من مرّة أمام مقرها بل قد اقتحموه في أحد الاعتصامات وعاثوا في موجوداته فسادا وقد فُضّ الاعتصام بالقوة العامّة » .

وكشفت الجمعية بأن كل القضايا التي رفعتها ضد الجمعية حكم فيها القضاء ضدّ عبير موسي وأنّ الجمعية قد رفعت عدّة قضايا ضدّها وهي جارية الآن قيد البحث القضائي.

وشدد اتحاد علماء المسلمين فرع تونس في بلاغه، على أنّ الجمعية تقوم بعملها تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته، وأنها لا تلجأ إلا إليه في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة عليها تحاشيا لكلّ ما يعكّر صفو النظام العامّ، مؤكدا تمسكه بحقّه كاملا في ممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون.

كلمات البحث :اتحاد علماء المسلمين;اعتداءات;سعيد;عبير موسي