اتحاد عمال اسبانيا يندد بمنع مسؤوليه من دخول تونس

ندّد اتحاد عمال إسبانيا في بيان له اليوم الجمعة، بمنع أحد مسؤوليه من دخول تونس للمشاركة في تظاهرة لاتحاد الشغل، موجها انتقادا كبيرا للرئيس قيس سعيد، الذي اعتبر أنه نجح في « إحباط » النموذج الديمقراطي الوحيد في بلدان الربيع العربي.

وكان اتحاد الشغل قد انتقد منع ماركو بيريز مولينا، المسؤول عن إفريقيا بالاتحاد، والذي وصل إلى تونس للمشاركة في وقفة احتجاجية ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت.

وأشار البيان إلى أنه « بعد دقائق من هبوط طائرة مولينا، أبلغه عدد من رجال الشرطة الذين كانوا ينتظرونه عند باب الطائرة أنه لا يمكنه المرور عبر نقاط مراقبة الحدود وأنه ممنوع من دخول البلاد « لأسباب سياسية داخلية »، كما أجبروه بعد دقائق على ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا ».

وتابع البيان « في تلك اللحظة، سأل ماركو عن أسباب منعه من الدخول لأنه كان الشخص الوحيد الذي مُنع من الوصول إلى المطار، وأصر رجال الشرطة على أن القرار يتعلق بقضايا سياسية داخلية، وعندما أكد أنه مسؤول نقابي ولا علاقة له بالسياسة وجاء فقط لحضور اجتماع ينظمه اتحاد الشغل، رفضت الشرطة إعطائه المزيد من المعلومات، ومنعته من الدخول » .

كلمات البحث :اتحاد عمال اسبانيا;تونس