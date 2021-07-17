اجراءات وقائية من كورونا خاصة بفترة العيد: رئاسة الحكومة توضح

أصدرت رئاسة الحكومة بلاغ توضيحيا اليوم السبت، ردّا على الأخبار المتداولة مؤخرا بخصوص عدم اتخاذ اجراءات وقائية من فيروس كورونا، خاصة بفترة عيد الأضحى.

وأكد البلاغ بأن اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والتي انعقدت بتاريخ 08 جويلية 2021 تحت اشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، اتخذت جملة من الاجراءات انطلق تطبيقها من يوم الثامن من شهر جويلية وتتواصل الى غاية آخر يوم من هذا الشهر أي 31 جويلية2021.

وسبق لرئاسة الحكومة ان أصدرت بلاغا في الغرض يتضمن كل الاجراءات المتخذة.

هذا وستعقد اللجنة في أواخر شهر جويلية اجتماعها الدوري لتقييم مدى فاعلية الاجراءات المتخذة والنظر في تشديدها او التخفيف منها بالنظر الى تطور الوضع الوبائي.

وكانت اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد اتخذت يوم 8 جويلية الجاري، قرارا يقضي بمنع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من اليوم 8 جويلية إلى غاية 31 جويلية 2021 باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة.

كما تقرر آنذاك دعوة الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وبالحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي.

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