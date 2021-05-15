اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء القطري

جرى مساء اليوم السبت 15 ماي 2021، اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني تبادلا من خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الجانبان بهذه المناسبة على العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، كما شدّدا على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات، بما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين.

واتفق كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء القطري على ضرورة انجاح الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.

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