اتفاقية الشراكة بين تونس وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ غرة جانفي 2021

أعلنت وزارة التجارة و تنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الأربعاء، للمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية، أنه تبعا لخروج بريطانيا بداية من غرة جانفي 2021 من الإتحاد الأوروبي وتوقف تطبيق الإتفاقيات التجارية بين تونس و الإتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، فإن المبادلات التجارية بين تونس و بريطانيا ستخضع بداية من هذا التاريخ إلى مقتضيات إتفاق الشراكة المبرم بين تونس و بريطانيا بتاريخ 04 أكتوبر 2019 و المصادق عليه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2020 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020.

وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق الثنائي بين تونس و بريطانيا المحافظة على السير العادي للتجارة بين البلدين و المحافظة على نفس الإمتيازات التجارية المعمول بها في إطار إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و ذلك سواءا في ما يتعلق بمقتضيات التبادل الحر للمنتوجات الصناعية أو بقواعد المنشأ.

كما سيتم بمقتضى هذا الإتفاق تبادل عدد من الإمتيازات الخاصة بالمنتوجات الفلاحية الغير معنية بالتبادل الحر في شكل حصص سنوية من أهمها حصة من صادرات زيت الزيتون في حدود 7723 طن معفية تماما من المعاليم الديوانية.

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