اتفاقية بين هيئة مكافحة الفساد وإدارة الملكية العقارية

تمّ اليوم الخميس 13 فيفري 2020، بمقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة ممثلة في شخص رئيسها العميد شوقي الطبيب والديوان الوطني للملكية العقارية ممثلا في شخص مديره العام وديع رحومة.

وتهدف الاتفاقية إلى مزيد دعم الشراكة بين الطرفين وتذليل الصعوبات الإدارية فيما يخص نفاذ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى سجل الملكية العقارية، وذلك في إطار المهام الموكلة لهذه الأخيرة في مراقبة التصاريح بالمكاسب والمصالح وفقا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، إضافة إلى تركيز لجنة عمل مشتركة لمتابعة تفعيل بنود الاتفاقية.

وتولّى رئيس الهيئة تكريم المدير العام لما أبرزه من تعاون وحرص على تفعيل الشراكة بين الطرفين.

كلمات البحث :اتفاقية;الملكية العقارية;هيئة مكافحة الفساد