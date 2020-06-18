اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومكتب قطر الخيرية بتونس

إنتظم بمقرّ وزارة الصحّة، ظهر اليوم الخميس 18 جوان 2020، موكب تمّ خلاله توقيع اتفاقية تعاون إطارية واتفاقية تعاون خاصة بدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19 بين وزارة الصحة وجمعية قطر الخيرية التي ستتولى بمقتضاهما تمويل مشروع إقتناء قاعات فرز متقدم لفحص المرضى وشراء التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة هذا الوباء في حدود ميزانية تبلغ 300 ألف دينار.

كما تتضمن الاتفاقية الإطارية خط تمويل مفتوح للإسهام في تمويل تدعيم البنية التحتية واقتناء التجهيزات الطبية لفائدة وزارة الصحة.

وقد أشرف على هذا الموكب رئيس ديوان وزير الصحة منير الرمضاني ومدير مكتب قطر الخيرية بتونس عبد النبي عبودي.

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