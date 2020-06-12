اتفاقية جديدة تُضيف دُور خدمات إدارية بلدية ودور خدمات رقمية وتُدمجُ القباضات المالية

وقّع وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو و 14 رئيس ديوان ورئيس مدير عام بمؤسسات ومنشآت عمومية ورئيسةُ الجامعة التونسية للمدن شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرّحيم اليوم الجمعة 12 جوان 2020، تعزيزا لنجاعة دُور الخدمات الإدارية، اتفاقية إطارية جديدة تتعلّق بإحداث دور الخدمات الإدارية وتسييرها وتطويرها وتضيف إلى نماذج دور الخدمات المستحدثة نموذجي دور خدمات إدارية بالبلديات ودور خدمات إدارية رقمية كما تدمجُ القباضات المالية ضمن الخدمات الإدارية المُجمّعة.

وكشف بيان صادر عن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية بأن دور الخدمات الإدارية المستحدثة سابقا منها مُتعدّدة الشبابيك وذاتُ المخاطب الوحيد والمتنقّلة أسْدَت خدمات لقرابة 1.5 مليون متعامل وفق إحصاءات 2019 وتطوّر عددُها من 4 إلى 51 عبر 48 معتمدية بـ 22 ولاية تقريبا للخدمات من المواطن وتعزيزا لمساري اللامركزية والتحول الرقمي.

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