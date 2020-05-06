اتفاقيّة مشتركة بين 3 وزارات في إطار التّوقي من انتشار كُورونَا

تم اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقيّة برنامج عمل مشترك في إطار التّوقي من انتشار فيرُوس كُورونَا المستجدّ وحرصًا على مُرافقة اجراءات الحجر الصّحي الموجّه وتطوير قُدرات الاطارات والأعوان العمُوميّينَ في مجالِ الوقايةِ والسلامَة التّي يتعيّن اتخاذُها على مستوى الفَضاءات والمعدّات ووسائل وإجراءات العمَل، بين وزير الدولة لدَى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمُومية والحوكمة ومكافحة الفساد مُحمّد عبّو ووزِير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الشؤون المحليّة لطفي زيتون.

وسيتم في مرحلة أولى الانطلاق بتنظيم دورة تكوينية تفاعلية افتراضية لفائدة 2500 مشاركا على الأقل حول المبادئ والإجراءات العامة للوقاية على ان يتم في مرحلة ثانية تنظيم دورتين تكوينيتين تفاعليتين إفتراضيتين حول مواضيع ذات صبغة خصوصة.

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