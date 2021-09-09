اتفاق تونسي ليبي على إعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة بين البلدين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة حضره وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء من الجانب الليبي ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

وناقش الجانبان التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والإقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

واتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

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