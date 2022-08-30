اتفاق تونسي ياباني لدعم برنامج « الأمان الاجتماعي »

تمّ الإعلان عن الموافقة على تمويل مشروع « تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية » (الأمان الاجتماعي) بتونس بمبلغ قدره 90 مليون دولار وذلك في إطار التّعاون بين الجمهوريّة التّونسيّة واليابان بمناسبة انعقاد قمّة « تيكاد 8″ يومي 27 و28 أوت 2022، ويأتي ذلك على إثر اللّقاء الذي تمّ بين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي و SHIMIZU Shinsuke سفير مفوّض فوق العادة لليابان بتونس والمفاوضات التي تمّت بين الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والوكالة اليابانية للتعاون الدّولي.

وسيتمّ إمضاء اتفاق القرض في شهر أكتوبر 2022 بين الجمهورية التونسيّة والوكالة اليابانية للتعاون الدّولي.

ويعتبر هذا المشروع الأوّل من نوعه بالنسبة لليابان في مجال الحماية الاجتماعية وسيسهم في دعم سياسة النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال:

- المساهمة في تمويل جزء من نفقات سنة 2023 الخاصّة بالمنح الشهرية القارّة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي (في حدود 80% من قيمة القرض) وتغطية نفقات المنح العائلية للأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات لسنة 2024 (في حدود 20% من قيمة القرض)،

- تقديم الدّعم الفنّي لوزارة الشّؤون الاجتماعية في مجال الإدماج الاقتصادي وخاصّة بدعم قدرات الأخصائيين الاجتماعيين لتأطير وتوجيه الفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل على إحداث المشاريع.

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