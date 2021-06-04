اتفاق شراكة بين تالنات وشركة فرنسية لصناعة وإطلاق 30 قمرا صناعيا

تمّ يوم أمس الخميس، التوقيع على اتفاق شراكة مع شركة « HEMERIA الفرنسية المختصة في الصناعات الفضائية والعسكرية لصناعة وإطلاق كوكبة من 30 قمر صناعي .

وأشار مدير مجمع تالنات « محمد فريخة » في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى أنه قام أمس باستقبال فليم غوتياي رئيس شركة HEMERIA بالمقر المركزي لشركة تلنات حيث عقد معه لقاء تناول الخطوات القادمة لتجسيد المشروع المشترك وانجاحه.

وبين فريخة بأن هذا المشروع الكبير هام جدا ، أولا للمهندسين التونسيين حيث انه سيمنحهم الفرصة ليكونوا في مشروع كبير بهذا الحجم وهذا سيُساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرات في مجال الصناعات الفضائية ومزيد مراكمة المعرفة وهذا مكسب كبير جدا.

وأوضح فريخة بأن المشروع هام لتونس باعتبار ان بلدنا سيكون من اول البلدان الافريقية والعربية التي تنخرط في مشاريع كبرى في مجال تصنيع الجيل الجديد للاقمار الصناعية في مجال انترنات الاشياء، ما من شأنه أن يدعم صورة كفاءات بلدنا في الخارج وسيمكننا من فرص استثمارية هامة في هذا المجال اذا تم التسويق واستغلال الفرص المتوفرة بشكل جيد.

وقال فريخة إنه سيُعلن قريبا عن مشاريع اخرى هامة من بينها اطلاق مشروع ثاني قمر صناعي تونسي « تحدي 2″.

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