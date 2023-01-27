اتفاق قرض بين تونس واليابان لتمويل برنامج الأمان الاجتماعي

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم 27 جانفي 2023، بمعيّة Takeshi Ogusaسفير اليابان بتونس، على مراسم التوقيع على تبادل الرسائل بين الجمهورية التونسية واليابان حول برنامج تمويل في مجال الحماية الاجتماعية، بقيمة 12 مليار يان، أي حوالي 284 مليون دينار ، موجّه لفائدة العائلات التونسية محدودة الدخل.

كما تمّ، خلال الموكب نفسه، التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا البرنامج من قبل كلّ من سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط و Shuhei Ueno، ممثّل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس (JICA).

وأكد عثمان الجرندي على أهمية هذا الدعم المالي الياباني في تجسيم برنامج « الأمان الاجتماعي » الذي تنفّذه الحكومة التونسية، مبرزا أن هذا الدعم يعكس عمق وتميّز العلاقات التونسية اليابانية ويكرّس قيمة التضامن التي يتقاسمها البلدان والحرص المتواصل لليابان على مواصلة دعم المشاريع التنموية في تونس.

كما نوّه بالزخم الهام الذي تشهده العلاقات الثنائية، ولاسيما إثر نجاح الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا « تيكاد-8″ التي احتضنتها بلادنا في أوت 2022 على جميع المستويات.

وجدّد الوزير، في هذا السياق، عزم تونس على مواصلة العمل مع اليابان من أجل تأمين متابعة مخرجات وتوصيات ندوة « تيكاد-8″ وتنفيذ المبادرات والشراكات التي تمخّضت عنها، إلى جانب استثمار الفرص المتوفّرة في مُختلف المجالات وتحويلها إلى شراكات ملموسة وخاصة في القطاعات الواعدة.

ومن جانبه، أكد سفير اليابان بتونس على ما تشهده العلاقات التونسية اليابانية من تطور ونقلة نوعية، مبرزا أن التوقيع على هذا الاتفاق يجسّد حرص اليابان على مواصلة مساندة تونس والتزامه بالمساهمة في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.

كما أفاد السفير أن هذا الاتفاق يعتبر بداية تجسيم مخرجات ندوة « تيكاد-8″، باعتبار أنه تم الإعلان عنه من قبل الوزير الأول الياباني خلال لقائه مع سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد هذه الندوة.

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