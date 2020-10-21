اتفاق مبدئي بين تونس وليبيا على إعادة فتح الحدود مع استئناف الرحلات الجوية

احتضن مقر وزارة الشؤون الخارجية في تونس اليوم الأربعاء، اجتماعا ثنائيا بين الجانب التونسي ووفد ليبي برئاسة وكيل وزارة خارجية الوفاق الليبية محمود التليسي .

وتم خلال اللقاء مناقشة المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

وتم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية، كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين.

وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية، التقى وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية الليبية بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين.

كلمات البحث :الرحلات الجوية;تونس;حدود;ليبيا