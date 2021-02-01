اتهام إطار مسجدي بالسّكر: وزارة الشؤون الدينية على الخط

اخر تحديث : 01/02/2021

وزارة الشؤون الدينية توضيح

أًصدرت وزارة الشؤون الدينية مساء اليوم الاثنين، بلاغا تبعا للفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول اتهام إطار مسجدي بالسّكر.
وأكدت الوزارة بأنها شرعت في القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتثبّت من مدى حصول الواقعة من عدمه خاصّة وقد أنكر الإطار المعني ما نسب إليه، كلّ ذلك قصد اتخاذ الإجراءات المتعيّنة في ضوء ما ستنتجه الأبحاث المجراة.


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