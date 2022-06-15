اتّحاد الشغل: إضراب الغد فرصة للأجراء لتأكيد تحدّيهم للتهديدات بما فيها التسخيرات

أكّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ إضراب يوم 16 جوان 2022 هو فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للهرسلة والتهديدات بما فيها التسخيرات التي اعتبرها « غير دستورية وغير قانونية » .

وأكد اتحاد الشغل أن الإضراب فرصة ليعبّر الأجراء عن غضبهم إزاء تردّي أوضاعهم وتدنّي أجورهم وتهديد مواطن رزقهم وسيكون يوما للتجمّع في دور الاتحاد وساحاتها لإبلاغ صوتهم إلى الرأي العام وإلى من تجاهلوا حقوقهم المشروعة واستهانوا بقوّتهم وجحدوا جهودهم وعرقهم وعملهم، وفق نص البيان.

وشددت المنظمة الشغيلة على أن كلّ القطاعات المعنيّة بالإضراب أعلنت غدا عن تجنّدها واستعدادها لإنجاحه رغم الهرسلة والترهيب، كما عبّر أعوان الوظيفة العمومية عن تضامنهم وهم يستعدّون بدورهم لشنّ إضراب عام سيتمّ تحديده في الوقت المناسب إذا استمرّ غلق باب التفاوض ورفض الاستجابة للمطالب التي أعلنت عنها سابقا.

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