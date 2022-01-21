اتّحاد الشغل: البطء والتردّد والشدّ للوراء بدأ يُثير المخاوف ويُزعزع الثقة في تغيير حقيقي

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه يوم 20 جانفي 1946، أنّه مصمّم على دفع الحكومة إلى إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ مئات الآلاف من أبناء الشعب وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومتوسطة لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 وفي نفس الوقت استئناف الحوار الاجتماعي في تعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في كلّ القطاعات.

واعتبر الاتحاد أن كل ذلك لن يتسنّى إلاّ بوحدة الشغّالين وتجندهم وفي مقدّمتهم النقابيون من أجل تحقيق هذه الأهداف والتصميم على إسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات.

وقالت المنظمة الشغيلة إنّ ما تمرّ به البلاد من أوضاع دقيقة، يدفع الاتحاد إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه من تجاذبات وأزمات طالت العديد من المستويات .

كما اعتبر الاتحاد أن البطء والتردّد، علاوة على عوامل العرقلة والشدّ إلى الوراء، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي، الأمر الذي يتطلّب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات وبناء مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ودوما يقطع مع حقبة ما قبل 25 جويلية.

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