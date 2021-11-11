اتّحاد الشغل: الهيئة الإدارية لم تُقرر دخول أسلاك التربية غدًا في إضراب

أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، بشكل طارئ لكافّة منخرطيه في قطاع التربية والتعليم أنّ الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 10 نوفمبر 2021 لم تتّخذ قرار دخول أسلاك التربية في إضراب يوم 12 نوفمبر 2021.

كما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد المدرسات والمدرسين تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي له خاصّة في المؤسّسات التربوية ومحيطها وحول تطوير العلاقة بين كافّة المتدخّلين في المجال التربوي.

وأكد المكتب التنفيذي الوطني دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف أسلاك التربية والتعليم وتمسّكه بسنّ قانون يجرّم الاعتداءات على المؤسّسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية ودعوتهم لمواصلة عملهم بصفة عادية يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد أعلنت الإضراب العام غدا الجمعة بكل قطاعات التربية للمطالبة بسن قانون يُجرم الاعتداء على المربين والمؤسسة التربوية.

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