اتّحاد الشغل بعد جلسة التفاوض: إضراب 16 جوان مازال قائما

أكد موقع الشعب نيوز الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الاثنين، أن الجلسة التي انتُظمت مساء اليوم بين المنظمة الشغيلة والحكومة بخصوص إضراب 16 جوان في القطاع العام، لم تسفر عن نتائج إيجابية.

وأفاد المصدر نفسه أن الطرف النقابي تمسك بتنفيذ الإضراب العام المقرر يوم 16 جوان، ودعا المكتب التنفيذي إلى مواصلة التعبئة لإنجاح هذا الإضراب.

وبين الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن الطرف الحكومي لم يُلبِ الحد الأدنى من انتظارات الشغالين، مستبعدا عقد جلسات أخرى، مبينا أنه من بين الـ6 نقاط الواردة في برقية الإضراب لم يتم الاتفاق إلا على نقطة وحيدة.

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