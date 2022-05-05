اتّحاد الشغل بقابس يدعو كل الشغالين للتبرع بيوم عمل تضامنا مع الجهة

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بقابس في بلاغ له اليوم الخميس، كل الهياكل النقابية لحث المنخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل وكل الشغالين بالفكر والساعد للتبرع بيوم عمل بصفة اختيارية تضامنا مع جهة قابس عقب الحريق الذي نشب بالسوق التقليدية بجارة والذي يُعدّ واحدا من أبرز المعالم الأثرية بالجهة.

وذكّر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس بأنه تم فتح حساب جاري في الغرض بالبنك الوطني الفلاحي طبقا للبلاغ الصادر عن السلطة الجهوية لولاية قابس تحت اسم « سوق جارة » .

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