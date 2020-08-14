اتّحاد الشغل: تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني حلقة في سلسلة خيانات الأنظمة العربية

نددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الجمعة 14 اوت 2020، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، تنديدها بالقرار المخزي لدولة الإمارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة إياه حلقة في سلسلة الخيانات التي مارستها وتمارسها الأنظمة العربية الموالية للقوى الاستعمارية.

وثمّنت المنظمة الشغيلة موقف السلطة الفلسطينية سحب سفيرها من أبو ظبي وتدعوها إلى قطع العلاقات معها فور توقيع اتّفاق العار، مطالبة الحكومة التونسية بالتنديد بهذا القرار الخياني.

كما أكد الاتحاد موقفه المناهض للتطبيع، مشددا على تجنّده لمقاومته على جميع الأصعدة ومجدّدا المطالبة بسنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع.

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