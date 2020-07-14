اتّحاد الشغل غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

أعلن الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أن « الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة طالما أن الحكومة الحالية قائمة ».

وشدد الطاهري على أن الوضع الحالي يحتم على حركة النهضة وحلفائها الاحتكام الى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة، وذلك تعقيبا على إعلان مجلس شورى حركة النهضة عن تكليف رئيسها راشد الغنوشي باجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل مشهد حكومي جديد.

واعتبر الطاهري أن رغبة حركة النهضة، المكون الأغلبي للفريق الحكومي الحالي، في الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ يعود لـ « كونها أصبحت معزولة سياسيا ».

وقال الطاهري إن لغة الوضوح تقتضي إما سحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان أو الإبقاء عليها ودعمها لمجابهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.

وأوضح المتحدث بأن اتحاد الشغل يرفض الاصطفاف وراء ما أسماها بالأجندات الخارجية، مؤكدا بأنه لا أحد سيحتمل تشكيل « ترويكا جديدة » عند الإطاحة بالحكومة الحالية.

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