اتّحاد الشغل: لم يُشر لقاء الطبوبي بسعيّد من قريب أو بعيد إلى أي وساطة

اخر تحديث : 04/02/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد والطبوبي

أًصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بلاغا توضيحيا، على إثر ما تم الترويج له في عدد من وسائل الإعلام بخصوص لعب أمينه العام دور الوساطة بين رئيسيْ الحكومة والجمهورية.
وأكد الاتحاد أن لقاء أمينه العام نور الدين الطبوبي يوم أمس الأربعاء، برئيس الجمهورية قيس سعيد جاء بطلب من الرئيس وتطرق الحديث إلى الوضع العام وإلى المأزق الدستوري الحالي ولم يشر اللقاء من قريب أو بعيد إلى أي وساطة خاصة أن المكتب التنفيذي وكذلك الهيئة الإدارية الوطنية قد أكدا على وجوب احترام الدستور دون سواه من الفتاوى.
و نفى الاتحاد مطلقا كل ما يروج بخصوص وساطة أيا كان مستواها أو فحواها في الغرض.


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