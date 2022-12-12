اتّحاد الشغل مصدوم وينفي معرفته باتفاق الحكومة مع النقد الدولي

عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين، عن صدمته وتنديده بما اعتبرها « مغالطات مفضوحة » واردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة

كما نفت المنظمة الشغيلة نفيا مطلقا معرفتها بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي ، مطالبة بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية، وجددت أنّها غير ملزمها باتّفاقات لم تشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس.

كما جدّد اتحاد الشغل رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب ويتمسّك برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشئات العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها ويحذّر من كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.

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