اتّحاد الشغل: هناك استخدام لجوازات الكيان المحتلّ للعبور إلى الأراضي التونسية

ندّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان لها اليوم الاثنين، بالتوظيف السياسي الخبيث لزيارات الغريبة بجربة التي استغلّها البعض للهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في الوقت الذي يمعن الكيان الغاصب في التنكيل بالشعب الفلسطيني عبر اغتصاب الأرض ومحاولة طمس الهوية والتقتيل والاغتيالات وآخرها اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الذكرى 74 لاغتصاب فلسطين.

كما أدانت المنظمة صمت السلطات وتغاضيها إزاء الخروقات القانونية ومنها الرحلات المباشرة التي تجريها بعض وكالات الأسفار الصهيونية إلى تونس ومجاهرتها بذلك واستخدام جوازات الكيان المحتلّ للعبور إلى الأراضي التونسية والترحيب بعناصر معروفة بالتطبيع وتمجيد جيش الاحتلال .

وعبرت المنظمة الشغيلة عن تجنّدها للتصدّي لكلّ أشكال التطبيع، داعية كافّة النقابيات والنقابيين وعموم الشعب التونسي إلى اليقظة من تسرّب الكيان الصهيوني إلى بلادنا والتصدّي إليه ورفض التبريرات التي يسوّق إليها البعض مستغلّين الظرف الصعب التي تمرّ به بلادنا.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;الأراضي التونسية;الكيان المحتل