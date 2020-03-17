اتّحاد الشغل يتبرّع بيوم عمل لفائدة المستشفيات العمومية

قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل التبرّع بيوم عمل لكافّة الأجراء يودع في صندوق خاصّ تشرف عليه لجنة متكوّنة من ممثّلين عن:

محكمة المحاسبات.

هيئة النفاذ إلى المعلومة.

المنظّمات المساهمة.

وزارة المالية.

وزارة الصحة.

هيئة مكافحة الفساد.

وأعلن الاتحاد مساهمة الاتحاد في الصندوق الخاصّ بمكافحة الكورونا ودعم المستشفيات العمومية بما قدره 100 ألف دينار من ميزانيته الخاصّة.

كما قرّر الاتحاد تأجيل جميع الإضرابات المبرمجة.

ودعت المنظمة الشغيلة الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات وتراتيب داعمة للمؤسّسات الخاصّة ولعمّالها للتخفيف من أعباء الأزمة، داعيا أصحاب المؤسّسات إلى دعم الحوار الاجتماعي والتشاور مع الطرف النقابي لاتّخاذ القرارات الضرورية وفق الخصوصيّات وبناءً على توصيات اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد مساء هذا اليوم.

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