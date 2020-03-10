اتّحاد الشغل يدعو التونسيين إلى الهدوء وتفادي الهلع في التعاطي مع فيروس كورونا

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء، عن مساندته للدعوات التي تؤكّد على التعاطي الهادئ والرصين ولكن الصارم مع هذا وباء كورونا وتفادي الهلع وكلّ مظاهر الارتباك.

كما شدّد الاتحاد على ضرورة دعم وتطوير الخطّة الإعلامية التي تنتهجها الهياكل الصحّية، المصدر الوحيد للمعلومات الصحية، مع الحرص على دوريتها ودقّة الإعلام فيها ووضوحه، داعيا إلى ضرورة تقديم الحقّ في الحياة على بعض المصالح الربحية الظرفية وعدم التردّد في اتّخاذ كلّ الإجراءات التي تحمي صحة وحياة التونسيات والتونسيين.

وأكد الاتحاد على الدور الوطني الذي يجب أن يلعبه الإعلام الجادّ والمسؤول بنشر التوعية وإشاعة الطمأنة ومجابهة الإشاعة والمساعدة على الإجابة على أسئلة المواطنين والتقليل من حيرتهم.

وطالب الاتحاد السلط بالتصدّي لكلّ عمليات التهريب والاحتكار للسلع والأدوية والمواد الغذائية التي تنشط في أوضاع الأزمات وتستغلّ خوف المواطنين من نقص تزويد الأسواق من أجل الإثراء غير المشروع والاستثمار في المآسي والأزمات.

ودعت المنظمة الشغيلة كافّة الأجراء والنقابيين إلى اتّباع توصيات الهياكل الصحّية سواء في وسائل النقل أو في مواقع العمل أو في حياتهم العائلية أو عند وجود حالات الحجر الذاتي وعدم الاستهتار بالتعليمات الطبية مهما كانت بساطتها تجنّبا لانتشار الفيروس ومنعا لتفاقم تأثيراته على التجمّعات والأفراد.

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