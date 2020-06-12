اتّحاد الشغل يدعو الحكومة للتراجع عن قرار استمرار وقف الانتدابات

دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الجمعة، الحكومة إلى التراجع عن قرار استمرار وقف الانتدابات وإعداد خطّة للتقليص من نسب البطالة التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى.

كما طالب الاتحاد السلط العمومية، حكومة ومجلس نوّاب، بفتح قنوات تفاوض واستماع مع ممثّلي المعطّلين عن العمل من أجل الإنصات إلى مشاغلهم والبحث الجاد لإيجاد حلول لطول بطالتهم ولما يترتّب عنها من مشاكل ومآسي اجتماعية.

وشدّدت المنظمة الشغيلة على حقّ التونسيين في الاحتجاجات السلمية مكسبا فرضته ثورة الحرية والكرامة وضمنه دستور جانفي 2014، معبرة عن تضامنها مع مناضلي اتحاد المعطّلين عن العمل ومع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة.

وأدان الاتحاد أيّ عنف أمني يسلّط على المحتجّين وعلى كلّ حراك اجتماعي خاصّة إذا كان سلميا ومنظّما.

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