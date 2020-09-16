اتّحاد الشغل يدعو السلط الرسمية إلى التنديد باتّفاق العار مع الكيان الصهيوني

أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، اتّفاق العار للإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني المحتلّ، معتبرة إياه تفريطا في الحقّ الفلسطيني وتشجيعا للعربدة الصهيونية وخدمة مجانية لترامب الذي يخوض حملته الانتخابية بتمويل من دول الخليج لاستمالة اللوبي الصهيوني.

واستنكرت المنظمة الشغيلة صمت الدول العربية وعدم إدانتها لهذه الخطوة الخيانيّة، منددة بما اعتبرتها « تواطؤ الجامعة العربية عرّاب التطبيع الرسمي مع الصهيونية » ومحذّرة من أنّ اتّفاق العار الممضى هو مدخل لتجسيد مشروع ما يسمّى الشرق الأوسط الكبير الذي أسقطته المقاومة .

ودعا الاتحاد السلط الرسمية في تونس إلى التنديد باتّفاق العار وتجدّد مطالبتها بسنّ قانون في تونس يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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