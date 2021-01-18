اتّحاد الشغل يدعو الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين، الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وإلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص، مطالبا إياهم إلى رفض الفوضى ومنع التخريب.

كما أعرب الاتحاد عن استغرابه من صمت السلط على ما يجري، مطالبا إياهم بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات.

كما ذكّرت المنظمة الشغيلة كافّة الأطراف بالتحذيرات التي أطلقها الاتحاد منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 في التموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة إتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة.

وأكد اتحاد الشغل عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل، محملا السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع، واعتبر الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد وقاصرا عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش .

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