اتّحاد الشغل يدعو كافة الهياكل النقابية بالمؤسّسات لمنع أيّ تلاعب بأرشيفها ووثائقها

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم الخميس، الهياكل النقابية في جميع الجهات والقطاعات والمؤسّسات إلى اليقظة وإلى مزيد البذل والعمل وإلى الحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم ومنع أيّ تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها.

وأرجع الاتحاد دعوته إلى الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وحرصا على المساهمة في إنقاذها وقطعا للطريق أمام من يبيّت لتونس شرّا.

كلمات البحث :أرشيف;اتحاد الشغل;الهياكل النقابية