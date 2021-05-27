اتّحاد الشغل يرفع شكوى قضائية محليّة ودولية ضدّ مدير إيطالي اعتدى على عاملات بمصنع للخياطة

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له مساء اليوم الخميس، عن تضامنه مع العاملات بمصنع GMT للخياطة بالباطن بجهة القيروان ونقابتهنّ بعد تعرضهم للاعتداء بواسطة عصا من قبل مدير إيطالي بالمصنع ممّا ألحق ضررا باثنتين منهما واستوجب نقلهما إلى مستشفى ابن الجزّار أين يقيمان إلى حدّ الآن.

وطالب الاتحاد السلطات بسرعة اتّخاذ الإجراءات القضائية ضدّ المعتدي، مستغربا صمت النيابة العمومية رغم طلبات الاتحاد الجهوي للشغل، وحمّل السلطات الإيطالية مسؤوليّتها في هذا الاعتداء الاجرامي.

كما طالبت المنظمة الشغيلة رئاسة الحكومة بالتنديد بهذه العملية، داعيا وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير إيطاليا ومطالبته بإدانة الواقعة ودعا اتّحاد الصناعة والتجارة باتّخاذ موقف تجاه هذا المؤجّر.

واعتبر الاتحاد ما حصل عنفا ماديّا ومعنويّا ضدّ المرأة العاملة وطالب بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم الشنيعة، كما قرّر رفع شكوى قضائية محليّة ودولية ضدّ المعتدي والشركة التي يمثلّها.

وطالب الاتحاد النقابات الإيطالية بإدانة المعتدي ومحاسبته ومقاضاة الشركة التي يمثّلها إيطاليا وأوروبيا ودوليا.

كلمات البحث :اتّحاد الشغل;شكوى;مدير إيطالي;مصنع خياطة