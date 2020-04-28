اتّحاد الشغل يطالب الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين

طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم.

وأكد الاتحاد رفضه التصريحات المتتالية لكبار المسؤولين ودعواتهم للتونسيات والتونسيين إلى الاستعداد إلى « الإجراءات المؤلمة والموجعة » في الوقت الذي تنكبّ فيه اللّجان المشتركة على معالجة تداعيات الأزمة الوبائيّة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

كما حذّرت المنظمة الشغيلة من استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية، معتبرا أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني ولن يتأخّر الاتحاد عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها، وفق نص البيان.

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