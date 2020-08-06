اتّحاد الشغل يقرّر إرسال مساعدات طبية وأغذية وأغطية إلى لبنان

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع في بيان أصدره اليوم الخميس 6 أوت 2020، قراره إرسال مساعدات طبية وأغذية وأغطية بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمّال لبنان.

وأكد الاتحاد تضامنه المطلق مع الشعب اللبناني في مواجهة المحنة التي ألمّت به جرّاء الانفجار الذي جدّ في مرفأ بيروت وأدى إلى فقدان حوالي 300 ألف مواطن منازلهم، مترحما على أرواح الضحايا وراجيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما حيّت المنظمة الشغيلة الموقف الرسمي التونسي الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية والذي سارع بتجسيد روح التضامن العربي من خلال ارسال المساعدات والاستعداد لاستقبال 100 مصاب للتكفّل بعلاجهم ورعايتهم، داعيا كافّة الشغّالين والقوى الحيّة بالبلاد للانخراط في حملات تضامن ووقوف إلى جانب اللبنانيين حتّى يتجاوزوا هذه المحنة.

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