اتّحاد الشغل يُحذّر من دعوات الحرب في ليبيا

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أًصدره مساء اليوم الخميس، الحرب الدّائرة في ليبيا التي لم تخلّف غير الدمار والتقتيل والخراب، منددا بالتدخّلات الأجنبية في الشأن الليبي ومحذّرا من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدّول تدقّ طبولها، وفق نص البيان.

واعتبر الاتحاد أن حلّ الخلافات الليبية لن يكون إلاّ داخليّا وبعيدا عن تدخّل الدول الأجنبية التي لا تخدم غير مصالحها، مشدّدا على أنّ السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتلّ فيها مصلحة البلاد المحلّ الأرفع مع احترام حقّ الأخوّة والجيرة ورفض التورّط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها.

وأكد الاتحاد أن دول الجوار أولى بالوساطة لوقف هذه الحرب، داعيا إلى التنسيق معهم للمساعدة على إيجاد حلّ ليبي لإنهاء الاقتتال بينهم.

وأهابت المنظمة الشغيلة بالسلطات جميعا لرفع حالة اليقظة والحذر، للحيلولة دون تحويل تونس ممرّا للأسلحة ومعبرا للدواعش نحو ليبيا أو ملاذا لهم، معربة عن ثقتها التامة في الجيش والأمن الوطنيين لحماية تراب تونس وسيادتها.

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