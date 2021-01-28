اتّحاد الشغل يُحمّل النهضة مسؤولية تردّي الأوضاع داخل البرلمان وفي البلاد

حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، رئاسة مجلس نواب الشعب وحزب النهضة مسؤوليتهم في تردّي الأوضاع داخل المجلس وفي كامل البلاد، داعيا كافّة النوّاب الأحرار إلى التحرّك الفاعل لوقف الانحدار إلى مربّع العنف.

وأدانت المنظمة الشغيلة الاعتداء الذي تعرّضت إليه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، منبها من جديد إلى خطورة دور هذا الائتلاف عبر هرسلة النوّاب والتحريض ضدّ الإعلام والمجتمع المدني وضدّ كلّ من يخالفها الرأي وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على النقابيين والتحريض ضدّهم، على حد تعبيرها.

وذكّر رئيس البرلمان بالمراسلة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص تمادي كتلة « ائتلاف الكرامة » ، معتبرا التملّص من الخطاب التحريضي غير كاف وتهرّبا من تحمّل المسؤولية الدستورية ومطالبا إياه بوجوب التنديد بهذا الخطاب واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه حتّى نجنّب البلاد مآسي التحريض على العنف .

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