اتّحاد الشغل يُدين الاعتداءات التي طالت عددا من النواب ويدعوهم للجوء إلى القضاء

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الاثنين، الاعتداءات التي طالت عددا من نواب الشعب.

وندّد الاتحاد بما اعتبره « خطاب التحقير والإهانة » الموجّه ضدّ المرأة التونسية، معتبرا إياه مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على التونسيات، ومعبّرا عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.

وعبّرت المنظمة الشغيلة عن تضامنها مع النوّاب ضحايا العنف ودعتهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء.

كما ندّد اتحاد الشغل بصمت رئيس مجلس نواب الشعب عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان، مطالبا إياه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.

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