اتّحاد الشغل يُدين جرائم الصهاينة وصمت الأنظمة العربية المطبّعة مع الاحتلال

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم السبت، جرائم الصهاينة وصمت الأنظمة العربية المطبّعة مع كيان الاحتلال الغاشم.

كما ندّدت المنظمة الشغيلة بالتصريحات الأمريكية التي تدّعي بحقّ الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه للتغطية على جرائمه بما يمثّل تواطؤا مفضوحا في العدوان.

واعتبر الاتحاد عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات يهدف إلى كسر شوكة المقاومة التي لن يثنيها التقتيل والأسر وجرائم التدمير.

ودعا اتحاد الشغل إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في كامل فلسطين والتماسك في وجه العدوان الصهيوني وإلى تكثيف التحركات الجماهيرية الشعبية وتعزيز المواجهة والاشتباك مع الاحتلال على امتداد فلسطين المحتلّة.

كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومات العربية إلى تحمّل مسؤوليّاتها إزاء هذه المجازر، مطالبا القوى النقابية والديمقراطية في الوطن العربي بالتصدّي لسياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمها مع الوقف الفوري لكلّ أشكال التعاون والتنسيق معه وعدم الخضوع للابتزاز وللضغوطات الدولية في هذا الاتجاه.

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