اتّحاد الشغل يُدين عملية جربة ويدعو لوضع استراتيجية للحدّ من تداعياتها الاقتصادية

أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان له اليوم الأربعاء، بشدّة العملية الإرهابية الخسيسة والجبانة التي حدثت في جربة ليلة البارحة وأدّت إلى سقوط قتلى وجرحى، معلنا رفضه التوظيف الذي عمدت إليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية والدوائر الخارجية بتصنيفها هذه الجريمة الإرهابية النكراء باطلا ضمن ما يسمّى زورا بمعاداة السامية قصد الإساءة إلى تونس.

كما عبرت المنظمة الشغيلة عن تقديرها للنجاعة والسرعة التي جابهت بها قواتنا الأمنية الإرهابي، داعية في الوقت ذاته السلط إلى مزيد اليقظة وإلى تدارك أيّ خلل أمني أو اتّصالي محتمَل.

كما دعا اتحاد الشغل إلى الاسراع بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة آثار هذه العملية الإرهابية والحدّ من تداعياتها الاقتصادية.

اتّحاد الشغل يُدين بشدة عملية جربة بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة آثار هذه العملية الإرهابية والحدّ من تداعياتها الاقتصادية.

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