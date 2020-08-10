اتّحاد الشغل يُرسل طائرة عسكرية محملة بالأدوية والأغذية إلى لبنان



يشرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الاثنين، على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بمعية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بمطار العوينة، على شحن الطائرة العسكرية بالأدوية و المستلزمات الطبية و الأغذية التي سيرسلها الاتحاد إلى الاتحاد العمالي العام بلبنان في إطار التضامن النقابي والعمالي مع الشعب اللبناني.

يُشار إلى أنه تم يوم الخميس المنقضي 6 أوت 2020، إرسال نحو 35 طنا من المساعدات الطبية والانسانية العاجلة التي أذن بتوجيهها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى لبنان على إثر الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وأسفر عن أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى.

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