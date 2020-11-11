اتّحاد الشغل يُطالب الحكومة باتّخاذ إجراءات سريعة وناجعة لدعم المستشفيات

طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل خلال انعقاده اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 ، أمام ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا والوفيّات المنجرّة عنها، الحكومة باتّخاذ إجراءات سريعة وعملية وناجعة لدعم المستشفيات وخاصّة منها الجهوية والجامعية حتّى تتمكّن من إيواء المصابين والعناية بهم.

كما دعا الاتحاد الحكومة إلى تشديد الرقابة على المصحّات الخاصّة وتطبيق القانون تجاه المخالفين منها ممّن استغلّوا الظرف الوبائي للإثراء وابتزاز المواطن وصل الأمر عند بعضهم حدّ احتجاز جثث الموتى.

كما طالبت المنظمة الشغيلة الحكومة بإصدار أوامر تتضمّن إجراءات مرافقة وداعمة والتعويض للفئات الهشّة ولعمّال القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحة وأعوان بعض المهن الحرّة التي تضرّرت أكثر من غيرها من قرارات حظر التجوال والحدّ من توقيت عملها.

ودعا الاتحاد مؤسّسات القطاع الخاص إلى توفير الكمّامات ومواد الوقاية لعمّالها لحمايتهم وحتّى لا تمثّل عبئا على مقدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا.

كلمات البحث :إجراءات;اتّحاد الشغل;الحكومة;مستشفيات